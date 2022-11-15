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«Манчестер Юнайтед» разорвёт контракт с Роналду в январе, если он не потребует выплат

«Манчестер Юнайтед» разорвёт контракт с Роналду в январе, если он не потребует выплат
Криштиану Роналду
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«Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с португальским форвардом Криштиану Роналду в январское трансферное окно, если он не потребует выплат за оставшуюся часть соглашения, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб рассматривает разные варианты будущего Роналду. Ранее сообщалось, что «Юнайтед» оштрафует португальца на сумму более € 1 млн за скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором форвард в негативном ключе высказался о своём пребывании в команде с лета 2021 года.

Согласно действующему соглашению Роналду получает £ 560 тыс. в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в истории манкунианцев. В клубе рассчитывают, что португалец не станет требовать всю сумму до конца контракта, который истекает через полгода, однако такое развитие событий не исключено.

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