Месси: футбол сильно изменился, сейчас трудно увидеть игрока, который неординарен

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины высказался о современном футболе.

«Я думаю, что футбол сильно изменился. Сейчас трудно увидеть игрока, который неординарен. Потому что с юных лет тебя заставляют играть определённым образом. Всё больше сводится к тактике. Сегодня видно, что любая команда усложняет жизнь кому-либо, не имея выдающихся игроков, играя тактически организованно», — приводит слова Месси Marca.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и 10 результативных передач. Также на его счету четыре гола в пяти матчах Лиги чемпионов.

Сейчас Месси в составе сборной Аргентины готовится принять участие в ЧМ-2022.

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре