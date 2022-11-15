Месси: футбол сильно изменился, сейчас трудно увидеть игрока, который неординарен

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины высказался о современном футболе.
«Я думаю, что футбол сильно изменился. Сейчас трудно увидеть игрока, который неординарен. Потому что с юных лет тебя заставляют играть определённым образом. Всё больше сводится к тактике. Сегодня видно, что любая команда усложняет жизнь кому-либо, не имея выдающихся игроков, играя тактически организованно», — приводит слова Месси Marca.
Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и 10 результативных передач. Также на его счету четыре гола в пяти матчах Лиги чемпионов.
Сейчас Месси в составе сборной Аргентины готовится принять участие в ЧМ-2022.
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