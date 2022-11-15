В Катаре устроили шествие странных фанатов. Видео

В преддверии старта чемпионата мира по футболу – 2022 в стране-хозяйке – Катаре прошло необычное шествие фанатов большинства сборных, которые будут выступать на этом турнире, сообщает BT.dk.
Однако, как отмечает источник, это шествие выглядело максимально странным. Ещё в субботу, 12 октября, социальные сети стали пополняться буквально целым рядом странных видео из Катара. На этих видеороликах демонстрируются большие группы английских, немецких, аргентинских болельщиков — да, болельщиков из большинства стран-участниц чемпионата мира. И это совсем не странное зрелище в преддверии чемпионата мира.
Но тайна раскрывается, когда вы внимательно присматриваетесь к фанатским группам. Потому что английские фанаты совсем не похожи на англичан, немецкие фанаты совсем не похожи на немцев и так далее.
Шествие странных фанатов в Катаре.
Скорее кажется, что группы людей состоят из людей из Индии, Бангладеш и стран этого региона. И все они мужчины в возрасте 25-45 лет. И все они одеты в самые свежие комплекты форм национальных команд.
Пока официального объяснения происходящему нет. И единственное объяснение этому может заключаться в том, что хозяева чемпионата мира наняли массовку в качестве болельщиков, чтобы подогреть интерес к стартующему турниру.
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