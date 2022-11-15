Льорис: мы не будем равнодушными в вопросе прав человека на ЧМ-2022. Что-то будет сделано

35-летний вратарь лондонского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис не желает оставаться безучастным при проведении акций в поддержку прав человека в Катаре, где пройдёт чемпионат мира по футболу – 2022.
«Мы не можем оставаться бесчувственными и равнодушными в вопросе прав человека в Катаре. Я не могу объявить о чём-то конкретном сейчас, но что-то будет сделано.
Конечно, футбол занимает всё более важное место в обществе, и к игрокам предъявляются всё более высокие требования. Наша задача выступать на поле, но существуют темы, на которые мы не можем оставаться безучастными, и я и мои партнёры уже некоторое время поднимаем подобные вопросы», — приводит слова Льориса RTL France.
Напомним, в нынешнем сезоне Льорис принял участие в 21 встрече за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых пропустил 27 мячей, а в шести встречах ему удалось отыграть на ноль.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре.
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