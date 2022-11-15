Роналду – о пропуске предсезонки: руководство «Манчестер Юнайтед» мне не верило

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что руководством клуба не поверило в его слова о том, что у его дочери проблемы со здоровьем.

«Я разговаривал с руководством «Манчестер Юнайтед», и они вроде как не верили, что моя дочь больна. Я думаю, было неправильно оставить семью и поехать на предсезонный сбор в такой ситуации. Вот почему я не пропустил предсезонку. Я никогда не променяю здоровье своей семьи на футбол. Никогда. Сейчас, или 10 лет назад, или вперёд, и это действительно меня задело, потому что они сомневались в моих словах», — приводит слова Роналду Yahoo Sports.

Ранее Роналду дал интервью, где заявил, что не уважает главного тренера клуба Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным в «Манчестер Юнайтед».

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