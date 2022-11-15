Роналду: владельцам «Манчестер Юнайтед» всё равно на клуб

37-летний португальский звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о владельцах «манкунианцев», обвинив их в безучастности и отсутствии инициатив при управлении клубом.
«Владельцы клуба, Глейзеры… Им всё равно… Я имею в виду профессиональные качества, управление спортивным блоком. Им буквально всё равно на это. В клубе есть некоторые вещи, которые не работают и не дают «Манчестер Юнайтед» выйти на высший уровень.
К слову, я даже никогда не говорил с ними не общался, никогда!» — приводит слова Роналду из интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, в мае 2005 года американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» стоимостью около $ 1,47 млрд. Уже спустя несколько дней он увеличил свою долю до 75 %, необходимых для получения полного контроля над клубом.
Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики.
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