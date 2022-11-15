Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду: владельцам «Манчестер Юнайтед» всё равно на клуб

Роналду: владельцам «Манчестер Юнайтед» всё равно на клуб
Комментарии

37-летний португальский звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о владельцах «манкунианцев», обвинив их в безучастности и отсутствии инициатив при управлении клубом.

«Владельцы клуба, Глейзеры… Им всё равно… Я имею в виду профессиональные качества, управление спортивным блоком. Им буквально всё равно на это. В клубе есть некоторые вещи, которые не работают и не дают «Манчестер Юнайтед» выйти на высший уровень.

К слову, я даже никогда не говорил с ними не общался, никогда!» — приводит слова Роналду из интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, в мае 2005 года американский бизнесмен Малкольм Глейзер получил контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» стоимостью около $ 1,47 млрд. Уже спустя несколько дней он увеличил свою долю до 75 %, необходимых для получения полного контроля над клубом.

Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики.

Роналду не первый, кто «мочит» свой клуб. Так делали экс-капитан «Спартака» и другие топы Роналду не первый, кто «мочит» свой клуб. Так делали экс-капитан «Спартака» и другие топы
«Вот почему я не был на сборах». Новая порция жёстких обвинений от Роналду! LIVE «Вот почему я не был на сборах». Новая порция жёстких обвинений от Роналду! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022