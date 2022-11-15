«Тяжело слышать такое от людей, с которыми играл». Роналду – о критике от Невилла и Руни

Звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике от бывших футболистов «манкунианцев» — Гари Невилла и Уэйна Руни.

«Они не мои друзья. Критиковать легко. Может, они критикуют меня, чтобы стать более известными. Хотят использовать моё имя. Может, им хочется попасть на обложку или им нужна работа. Тяжело слышать такое от людей, с которыми играл. Кин и Фердинанд хорошие парни – не только потому, что хорошо говорят обо мне. Они знают, о чем думают игроки», — сказал Роналду в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.