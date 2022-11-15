Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тяжело слышать такое от людей, с которыми играл». Роналду – о критике от Невилла и Руни

«Тяжело слышать такое от людей, с которыми играл». Роналду – о критике от Невилла и Руни
Комментарии

Звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике от бывших футболистов «манкунианцев» — Гари Невилла и Уэйна Руни.

«Они не мои друзья. Критиковать легко. Может, они критикуют меня, чтобы стать более известными. Хотят использовать моё имя. Может, им хочется попасть на обложку или им нужна работа. Тяжело слышать такое от людей, с которыми играл. Кин и Фердинанд хорошие парни – не только потому, что хорошо говорят обо мне. Они знают, о чем думают игроки», — сказал Роналду в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.

«Вот почему я не был на сборах». Новая порция жёстких обвинений от Роналду! LIVE «Вот почему я не был на сборах». Новая порция жёстких обвинений от Роналду! LIVE
Роналду не первый, кто «мочит» свой клуб. Так делали экс-капитан «Спартака» и другие топы Роналду не первый, кто «мочит» свой клуб. Так делали экс-капитан «Спартака» и другие топы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022