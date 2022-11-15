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«В том, чтобы быть Месси, есть и плохая сторона» Лионель – о своей популярности

«В том, чтобы быть Месси, есть и плохая сторона» Лионель – о своей популярности
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о том, что ему не нравится в его популярности.

«В том, чтобы быть Месси, есть и плохая сторона. Во многих вещах я хотел бы остаться незаметным. Не привлекать к себе внимания и не чувствовать, что за вами все время наблюдают. Я привык к этому. Моя семья – это моё убежище. Мою жену я знаю с семи или восьми лет. Когда я приехал в Барселону, у нас связи не было и мы разговаривали раз в неделю и быстро, чтобы это не стоило очень дорого. Всю жизнь у меня в голове были эти отношения», — приводит слова Месси Marca.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2023 года с опцией продления ещё на один сезон.

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