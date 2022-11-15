Криштиану Роналду с агентом провели встречу с представителями «Баварии»

Португальский нападающий Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Daily Mail.

По данным источника, Роналду и его агент Хорхе Мендеш встретились с представителями мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе. Отмечается, у «Баварии» также есть интерес к Роналду, поскольку они опасаются того, в какой форме находится форвард мюнхенского клуба Садио Мане, а также клуб не уверен в будущем Эрика Шупо-Мотинга.

Ранее Роналду дал интервью, где заявил, что не уважает главного тренера клуба Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным в «Манчестер Юнайтед». Также португальский форвард заявил, что готов покинуть команду.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

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