Криштиану Роналду с агентом провели встречу с представителями «Баварии»

Португальский нападающий Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Daily Mail.
По данным источника, Роналду и его агент Хорхе Мендеш встретились с представителями мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе. Отмечается, у «Баварии» также есть интерес к Роналду, поскольку они опасаются того, в какой форме находится форвард мюнхенского клуба Садио Мане, а также клуб не уверен в будущем Эрика Шупо-Мотинга.
Ранее Роналду дал интервью, где заявил, что не уважает главного тренера клуба Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным в «Манчестер Юнайтед». Также португальский форвард заявил, что готов покинуть команду.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
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