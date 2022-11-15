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Источник: юристы Криштиану Роналду работают над расторжением контракта с «МЮ»

Источник: юристы Криштиану Роналду работают над расторжением контракта с «МЮ»
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37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, давший ранее скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану из The Sun, уже в ближайшее время может покинуть стан «манкунианцев», сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Согласно информации источника, юристы Криштиану Роналду уже работают совместно с «Манчестер Юнайтед» над вариантами расторжения контракта звёздного игрока. Футболист намерен выйти на рынок свободных агентов уже к январю.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

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