Экс-врач сборной России оценил сроки подготовки сборных к ЧМ-2022

Бывший врач сборной России Эдуард Безуглов, ныне возглавляющий медицинский департамент московского ЦСКА, высказался об уникальности предстоящего чемпионата мира в Катаре – 2022.
«Чемпионат мира в Катаре будет уникальным не только в отношении времени его проведения, но и сроков подготовки к нему. У многих сборных для подготовки будет порядка недели, что делает по умолчанию невозможным полноценную реализацию тренировочной программы по улучшению кондиций», – сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, старт чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре запланирован на воскресенье, 20 ноября. В матче-открытия турнира сойдутся сборная Катара и Эквадора, её начало запланировано на 19:00 мск.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре.
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