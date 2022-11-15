Экс-врач сборной России оценил сроки подготовки сборных к ЧМ-2022

Бывший врач сборной России Эдуард Безуглов, ныне возглавляющий медицинский департамент московского ЦСКА, высказался об уникальности предстоящего чемпионата мира в Катаре – 2022.

«Чемпионат мира в Катаре будет уникальным не только в отношении времени его проведения, но и сроков подготовки к нему. У многих сборных для подготовки будет порядка недели, что делает по умолчанию невозможным полноценную реализацию тренировочной программы по улучшению кондиций», – сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, старт чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре запланирован на воскресенье, 20 ноября. В матче-открытия турнира сойдутся сборная Катара и Эквадора, её начало запланировано на 19:00 мск.

Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре.