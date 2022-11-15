Орлов высказался об игре «Спартака» под руководством Абаскаля

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Спартак» играет в современной манере. Промес переживает третью молодость. Абаскаль сумел как‑то его убедить, что так надо относиться к игре. Очень здорово, что в «Спартаке» играет так много своих воспитанников. Они сейчас на ходу, что тоже очень хорошо.

«Зенит» — чемпион? В Санкт‑Петербурге все убеждены, что так и будет. Надо ещё отдать много сил, потому что так просто победы не даются. Конечно, возможности у «Зенита» лучше всех. По спортивным показателям зенитовцы выше всех в чемпионате России сейчас», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 6 очков.