Орлов высказался об игре «Спартака» под руководством Абаскаля

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.
«Спартак» играет в современной манере. Промес переживает третью молодость. Абаскаль сумел как‑то его убедить, что так надо относиться к игре. Очень здорово, что в «Спартаке» играет так много своих воспитанников. Они сейчас на ходу, что тоже очень хорошо.
«Зенит» — чемпион? В Санкт‑Петербурге все убеждены, что так и будет. Надо ещё отдать много сил, потому что так просто победы не даются. Конечно, возможности у «Зенита» лучше всех. По спортивным показателям зенитовцы выше всех в чемпионате России сейчас», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».
После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 6 очков.
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