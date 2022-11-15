Наставник сборной Таджикистана – об угощении Сычевому: если он забьёт, не получит ничего

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт высказался о национальной команде России перед товарищеским матчем.

«Есть ли возможность угостить Владимира местными национальными блюдами? Я думаю, что если он забьёт, он не получит ничего. В сборной России есть молодые, новые игроки, которые хотят проявить себя. Сборная России настолько сильная, что отсутствие этих конкретных футболистов не может как‑то повлиять на игру команды, сделав ее слабее. Скажу честно: нам бы проблемы сборной России», — приводит слова Шегрта «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Таджикистана запланирован на 17 ноября. Встреча состоится в Таджикистане на Центральном республиканском стадионе. Начало – 18:00 мск.