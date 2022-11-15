Месси: Франция внушает страх из-за состава и тренера. У Бразилии очень качественные игроки

35-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси призывает не поддаваться всеобщему мнению о том, что их национальная сборная станет чемпионом мира в Катаре, высоко оценив возможности национальных команд Франции и Бразилии.
«Любой соперник так или иначе сложен. Не стоит забывать, что у нас было не так много встреч с командами из Европы. Но и этим сборным играть против нас тоже не нравится. Европейским сборным трудно с южноамериканцами. Думаю, мы прибыли в Катар в хорошее время. Но не стоит обращать внимания на безумные мнения народа и заранее считать себя чемпионами. Необходимо делать шаг за шагом на турнире.
Сборная Франции? Они действительно внушают страх из-за своего подбора игроков и тренера. Стоит отметить, что очень качественный состав и у Бразилии, там не хватает баланса, но у них есть Неймар…» — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
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