Создатель «Народной команды» рассказал, кто из бывших игроков «Спартака» выступает за клуб

Создатель клуба «Народная команда» ответил на вопрос о том, кто из игроков «Спартака» будет играть за новый медийный клуб.

«В команде есть футболисты «Спартака», которые ранее играли за клуб: Рома Шишкин, Никита Баженов, Саша Прудников. Также в команде есть медийные люди, которые болеют за команду — Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, ребята из «Рыночных отношений» — Серёга Бразилец и Влад Бэнг, клавишник МакSим — Саша. Кстати, у нас есть даже предварительная договорённость с МакSим, чтобы она поддержала нас на наших играх своим присутствием», — сказал создатель команды Сергей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Медийной футбольной лиги может сыграть команда, полностью ассоциированная с московским «Спартаком». Команда может принять участие в третьем сезоне Медиалиги, и за клуб будут выступать бывшие футболисты «Спартака», воспитанники, болельщики и те, кто имеет отношение к московской команде.