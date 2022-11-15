Ондуа – о попадании на ЧМ-2022: это стало возможным благодаря российской футбольной школе

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого есть российский паспорт считает, что его попадание на ЧМ-2022 стало возможным благодаря российской футбольной школе.

«Изначально мама не поверила этому. Она просто на меня смотрела и говорила: «Нет, это не правда. Еще раз послушай. Это точно моего сына вызвали?» Потом друг сказал маме, что это на 100% меня вызвали и что ее сын поедет в Катар. После этих слов мама с моей сестрой начали очень эмоционально это праздновать. Казалось, что это невозможно, но мы это сделали. Как семья, мы все бились за это. Я не опускал руки и много трудился.

Меня уже поздравили некоторые игроки, с которыми я играл в РПЛ. Получил много голосовых сообщений. Мне очень‑очень приятно. Академия «Локомотива» — лучшая в России. То, где я сейчас нахожусь, стало возможным только благодаря российской футбольной школе», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Национальная команда Камеруна на групповом этапе встретится со Швейцарией, Сербией и Бразилией. Первый матч на турнире сборная Камеруна проведёт со Швейцарией. Матч состоится 24 ноября.

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