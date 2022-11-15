Игонин: не хотел, чтобы сборная России перешла в Азию. Думаю, и РФС будет против этого

Бывший футболист сборной России Алексей Игонин отреагировал на слова наставника национальной команды Валерия Карпина, который изъявил желание о том, чтобы сборная перешла в азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я бы честно говоря, не хотел, чтобы сборная перешла в Азию. У главного тренера другая задача, он рассуждает в отношении сборной, за которую отвечает. В отношении развития и турниров, ситуация другая. Я вижу ситуацию с другой стороны, поэтому я против перехода. Думаю, и РФС будет против этого.

Надо сделать так, чтобы сборную допустили до квалификации на чемпионат мира 2026 года. На мой взгляд, для этого ещё не все возможности исчерпаны. Это не безвыходная ситуация», — приводит слова Игонина Metaratings.

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