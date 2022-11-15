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Криштиану Роналду: я самая популярная персона в соцсетях на всей планете

Криштиану Роналду: я самая популярная персона в соцсетях на всей планете
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес.

«Я самая популярная персона в соцсетях на всей планете. Не удивлён, что моё имя используется, чтобы быть популярными. Люди могут иметь своё мнение, но они не знают, что именно происходит – например, внутри Каррингтона или в моей личной жизни. Они не должны слушать мнение, навязанное только одной стороной. Мою сторону также необходимо учитывать», — сказал 37-летний португалец в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

Ранее Роналду дал интервью, где заявил, что не уважает наставника манкунианцев Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в 10 встречах, в которых записал в свой актив один гол. Также на его счету два гола и две ассиста в шести играх Лиги Европы.

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