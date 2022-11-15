Криштиану Роналду: я самая популярная персона в соцсетях на всей планете

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес.
«Я самая популярная персона в соцсетях на всей планете. Не удивлён, что моё имя используется, чтобы быть популярными. Люди могут иметь своё мнение, но они не знают, что именно происходит – например, внутри Каррингтона или в моей личной жизни. Они не должны слушать мнение, навязанное только одной стороной. Мою сторону также необходимо учитывать», — сказал 37-летний португалец в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.
Ранее Роналду дал интервью, где заявил, что не уважает наставника манкунианцев Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным в «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в 10 встречах, в которых записал в свой актив один гол. Также на его счету два гола и две ассиста в шести играх Лиги Европы.
Роналду облил водой Фердинанда. Видеоролик:
- 15 ноября 2022
-
05:55
-
05:41
-
05:23
-
05:19
-
04:45
-
04:40
-
04:31
-
04:18
-
03:54
-
03:47
-
03:33
-
03:21
-
03:06
-
02:47
-
02:40
-
02:29
-
02:11
-
02:10
-
02:00
-
01:50
-
01:50
-
01:33
-
01:31
-
01:16
-
00:51
-
00:43
-
00:35
-
00:26
-
00:04
-
00:03
-
00:02
- 14 ноября 2022
-
23:40
-
23:31
-
23:26
-
23:20