Андрей Каряка назвал лучших игроков и тренеров первой части сезона РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка назвал лучших, по своему мнению, футболистов и наставников первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Если говорить про лучшего игрока первой части сезона, то можно отметить Сычевого с его результативностью. Также в «Зените» рулит Малком и Промес в «Спартаке». Видно, что «красно-белые» на ходу и Квинси от этого легче. Ему дают больше свободы и игры в атаке, поэтому он так много забивает и ведёт команду за собой. Абаскаль нашёл ему такое применение, что теперь Промес больше сосредоточен на нападении и это работает.
Лучшие тренеры первой части сезона РПЛ – это Абаскаль, Карпин и Гончаренко. Могу, исходя из результатов, добавить Семака, который разгромил «Оренбург». При Федотове ЦСКА выглядит очень неплохо, хотя теряет не обязательные очки. В матче с «Динамо» эпизодами «армейцы» смотрелись очень хорошо, но иногда бывают неудачные матчи.
Не выделяется ли Карпин на фоне всех тренеров, которые работают в топ-клубах России? На вкус и цвет товарищей нет. Валерий Георгиевич давно знает «Ростов» и многих игроков из нашего чемпионата. В клубе хорошее сочетание игроков и тренера.
Какого-то конкретного тренера лучшим назвать не могу, все достойны этого звания. Сейчас много тренеров, которые хорошо работают», – приводит слова Каряки Metaratings.
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