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Анзор Кавазашвили назвал лучших вратарей первой части сезона в РПЛ

Анзор Кавазашвили назвал лучших вратарей первой части сезона в РПЛ
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Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о лучших вратарях первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Перспективные голкиперы в первой части сезона – это Селихов, как ни странно, и мальчик из «Локомотива», Худяков. Я смотрю на него, мне импонирует его игра, но для него это большой урок, играть за такую команду, как «Локомотив».

Нельзя не отметить Акинфеева, потому что он действительно многоопытный голкипер, который достоин внимания. В этом сезоне здорово прибавил Песьяков в «Ростове», Сафонов как всегда играет оригинально. Косяки бывают у любого вратаря, но это не значит, что его нужно убирать из вратарской обоймы», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.

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