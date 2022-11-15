Голкипер сборной Таджикистана Ятимов: в матче с Россией шансы будут 50 на 50

Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов высказался в преддверии товарищеского матча со сборной России.
«Будем пытаться добиться положительного результата, то есть победы. Будем стараться играть на победу, а там как пройдёт. До игры Россия — фаворит: у них есть имена. Но когда мы выйдем на поле, шансы будут 50 на 50. Можно играть с кем угодно, так что я думаю, что всё будет хорошо.
Просто думаю, что можно играть с кем угодно. Например, мы играли с Японией, а там состав был сумасшедшим, вся основа играет в топ‑5 лиг Европы. Они приехали к нам, в первом тайме мы не реализовали очень хороший момент. Нам «воткнули» на контратаке, потому что мы побежали вперёд, но играть можно с кем угодно. Матч сборных России и Киргизии вообще ничего не значит.
Принципиальных моментов нет. Просто позвонили друзья, говорят, что будут смотреть. Если не половина Нижнего, то часть города будет смотреть этот матч и болеть за Таджикистан», – приводит слова Ятимова «Матч ТВ».
- 15 ноября 2022
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