Ларин поздравил Пруцева с первым голом в РПЛ

Бывший президент московского «Чертаново» Николай Ларин, который сейчас находится в заключении, поздравил своего воспитанника полузащитника столичного «Спартака» Даниила Пруцева с дебютным голом в Российской Премьер-Лиге.



«Хочу поздравить Пруцева с дебютным голом в РПЛ. Я считаю, что Данил является одним из самых «тонких» в понимании футбола игроков РПЛ, а про его выносливость вы и так все знаете. Однажды, я уезжал в командировку и по пути в Шереметьево решил заехать на стадион «Янтарь», там проходила товарищеская встреча между «Чертаново» 2000 года рождения и «Кубань» 2000 года рождения. Мне хватило очень мало времени, чтобы я обратил своё внимание на футболиста в центре поля в составе «Кубани», который, на мой взгляд, очень выделялся. После игры я сразу позвонил селекционерам из «Чертаново» и через некоторое время Пруцев оказался в футбольной школе «Чертаново», – написал Ларин в социальной сети.

Новость по теме Отец Пруцева высказался о первом голе сына за «Спартак»