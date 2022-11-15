Кирилл Новиков: «Зенит» может проиграть только сам себе

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказал своё мнение о выступлениях «Зенита».



«Нет такой команды в РПЛ, которая могла бы навязать конкуренцию «Зениту» сейчас. Можно сказать, что они недосягаемы на данный момент. «Зенит» может проиграть только сам себе», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».



По итогам 17-го тура Российской Премьер-Лиги в чемпионате по-прежнему лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42 очка). Сине-бело-голубые в минувшем туре обыграли московское «Торпедо» (2:0). На втором месте остался московский «Спартак» (36), в эти выходные выиграв у «Локомотива» (2:1). «Ростов» (35) — на третьей строчке. Команда Валерия Карпина одержала победу в выездном матче с «Крыльями Советов» (3:1).