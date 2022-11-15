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«Наполи» намерен продлить контракт со Спаллетти

«Наполи» намерен продлить контракт со Спаллетти
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может подписать новый контракт с командой. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Как утверждает источник, руководство неаполитанцев работает над тем, чтобы продлить соглашение с 63-летним специалистом. Партенопейцы могут активировать пункт продления контракта до 2024 года, но намереваются договориться с итальянцем о продолжении трудовых отношений до 2025 года.

В нынешнем сезоне «Наполи» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Сам Спалетти возглавляет этот клуб с мая 2021 года. Лучано известен своей работой по санкт-петербургскому «Зениту», «Роме», «Удинезе», «Анконе», «Венеции», «Сампдории» и «Эмполи».

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