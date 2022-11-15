Павел Мелёшин: второе место — неплохо, но «Спартаку» нужно стремиться к большему!

Российский полузащитник московского «Спартака» Павел Мелёшин оценил результаты команды в первой части сезона.
«Мне сложно оценить успех команды, ведь я здесь всего лишь три месяца. Считаю, что второе место по итогам первой части — неплохо. Но «Спартаку» нужно стремиться к большему! Поэтому нужно ещё больше работать, только тогда можно достичь прогресса и успеха!» — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
По итогам 17-го тура Российской Премьер-Лиги в чемпионате по-прежнему лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42 очка). Сине-бело-голубые в минувшем туре обыграли московское «Торпедо» (2:0). На втором месте остался московский «Спартак» (36), в эти выходные выиграв у «Локомотива» (2:1). «Ростов» (35) — на третьей строчке. Команда Валерия Карпина одержала победу в выездном матче с «Крыльями Советов» (3:1).
- 15 ноября 2022
-
09:02
-
08:53
-
08:45
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:56
-
07:24
-
07:04
-
06:49
-
06:23
-
05:55
-
05:41
-
05:23
-
05:19
-
04:45
-
04:40
-
04:31
-
04:18
-
03:54
-
03:47
-
03:33
-
03:21
-
03:06
-
02:47
-
02:40
-
02:29
-
02:11
-
02:10
-
02:00
-
01:50
-
01:50
-
01:33