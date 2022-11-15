Тетрадзе заявил, что ЦСКА смотрелся блекло на фоне «Динамо» в столичном дерби

Бывший футболист «Динамо» Омари Тетрадзе высказался о победе столичного «Динамо» над ЦСКА во встрече 17-тура РПЛ (2:1).

«ЦСКА довольно блекло смотрелся на фоне «Динамо» за исключением 15 минут в начале. У ЦСКА есть проблемы с реализацией в первую очередь и есть проблемы в обороне. Команда борется за чемпионство из года в год, а для такой команды ЦСКА, на мой взгляд, очень много пропускает. Нет командной игры в обороне», – цитирует Тетрадзе Metaratings.ru.

После 17 туров армейцы располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. На текущем отрезке подопечные Владимира Федотова забили 30 голов и пропустили 18. Меньше ЦСКА в этом сезоне пропустил только возглавляющий таблицу «Зенит» (7).