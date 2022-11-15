Чернов выразил мнение, что «Спартак» может отыграть шесть баллов у «Зенита»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов на вопрос о том, насколько реально столичной команде отыграть шесть очков у «Зенита». Именно питерская команда является лидером в турнирной таблице чемпионата России.
«Безусловно, — это отыграваемое расстояние. Шесть очков — это, по сути, две игры. Все мы видели, как «Ахмат» преподнес сюрприз», — приводит слова Чернова Sport24.
Напомним, за 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» набрал 42 очка. Подопечные Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Второе место занимает московский «Спартак» (36). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35). В минувшие выходные красно-белые обыграли в столичном дерби «Динамо» со счётом 2:1, а питерцы оказались сильнее «Торпедо» — 2:0.
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