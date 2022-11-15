Андрей Канчельскис: согласен с Роналду. Рангник — хренов теоретик
Поделиться
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о скандальном интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в котором, в частности, португальский футболист раскритиковал бывшего наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника, который ранее тренировал «Локомотив».
«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец — хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией. Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.
Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника — сказал правильные вещи», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
10:40
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
09:58
-
09:53
-
09:46
-
09:45
-
09:40
-
09:32
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
09:15
-
09:02
-
08:53
-
08:45
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:56
-
07:24
-
07:04
-
06:49
-
06:23
-
05:55
-
05:41
-
05:23
Партнерский контент