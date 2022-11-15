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Андрей Канчельскис: согласен с Роналду. Рангник — хренов теоретик

Андрей Канчельскис: согласен с Роналду. Рангник — хренов теоретик
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о скандальном интервью форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в котором, в частности, португальский футболист раскритиковал бывшего наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника, который ранее тренировал «Локомотив».

«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец — хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией. Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.

Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника — сказал правильные вещи», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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