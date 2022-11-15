Игрок «Наполи» ди Лоренцо: выиграть скудетто в качестве капитана было бы фантастикой

Защитник и капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо ответил на вопросы журналистов о перспективах завоевания скудетто, который в 21-м веке неаполитанцы до сих пор не выигрывали.

«Мы дарим красивый футбол, надо продолжать в том же духе. Думаю, что это хорошо для итальянского футбола в целом. Выиграть скудетто в качестве капитана команды, как Марадона — это было бы фантастикой. Но впереди ещё много туров, очень много, — приводит слова ди Лоренцо pianetamilan.it.

В эпоху Марадоны команда из Неаполя дважды выигрывала чемпионат Италии — в 1987 и 1990 году. В нынешнем сезоне «Наполи» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Ближайшего преследователя, «Милан», неаполитанцы опережают на 8 баллов.

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