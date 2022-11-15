Игрок «Наполи» ди Лоренцо: выиграть скудетто в качестве капитана было бы фантастикой

Защитник и капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо ответил на вопросы журналистов о перспективах завоевания скудетто, который в 21-м веке неаполитанцы до сих пор не выигрывали.
«Мы дарим красивый футбол, надо продолжать в том же духе. Думаю, что это хорошо для итальянского футбола в целом. Выиграть скудетто в качестве капитана команды, как Марадона — это было бы фантастикой. Но впереди ещё много туров, очень много, — приводит слова ди Лоренцо pianetamilan.it.
В эпоху Марадоны команда из Неаполя дважды выигрывала чемпионат Италии — в 1987 и 1990 году. В нынешнем сезоне «Наполи» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Ближайшего преследователя, «Милан», неаполитанцы опережают на 8 баллов.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы. Видеоролик:
- 15 ноября 2022
-
09:02
-
08:53
-
08:45
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:56
-
07:24
-
07:04
-
06:49
-
06:23
-
05:55
-
05:41
-
05:23
-
05:19
-
04:45
-
04:40
-
04:31
-
04:18
-
03:54
-
03:47
-
03:33
-
03:21
-
03:06
-
02:47
-
02:40
-
02:29
-
02:11
-
02:10
-
02:00
-
01:50
-
01:50
-
01:33