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У ЦСКА «плывёт» тренер, а «Спартак» и Карпин — герои. Обзор 17-го тура РПЛ

У ЦСКА «плывёт» тренер, а «Спартак» и Карпин — герои. Обзор 17-го тура РПЛ
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Представляем 25-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 17-й тур, после которого РПЛ ушла на продолжительный зимний перерыв, а заодно подводят промежуточные итоги нашего чемпионата.

Телеграм-канал Миши

Инсайды от Андрея

Наш подкаст можно не только смотреть, но и слушать!

Таймкоды видео:

0:00 — Всем привет!
0:21 — Бразильцы спасли «Зенит» от проклятия, а фанаты зажгли.
8:27 — «Локо» и «Спартак» сыграли очень противоречивый матч. Но было весело!
21:34 — У тренеров «Динамо» и ЦСКА резко перевернулось положение.
34:02 — В этом туре было ещё куча всего!
48:08 — Прощаемся и рассказываем о планах на зиму.

«Хорошо, что УЕФА не видит такого судейства». Как работали арбитры в 17-м туре РПЛ «Хорошо, что УЕФА не видит такого судейства». Как работали арбитры в 17-м туре РПЛ
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