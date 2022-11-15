У ЦСКА «плывёт» тренер, а «Спартак» и Карпин — герои. Обзор 17-го тура РПЛ

Представляем 25-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 17-й тур, после которого РПЛ ушла на продолжительный зимний перерыв, а заодно подводят промежуточные итоги нашего чемпионата.



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Инсайды от Андрея

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Таймкоды видео:



0:00 — Всем привет!

0:21 — Бразильцы спасли «Зенит» от проклятия, а фанаты зажгли.

8:27 — «Локо» и «Спартак» сыграли очень противоречивый матч. Но было весело!

21:34 — У тренеров «Динамо» и ЦСКА резко перевернулось положение.

34:02 — В этом туре было ещё куча всего!

48:08 — Прощаемся и рассказываем о планах на зиму.