Отступные за Усмана Дембеле снизятся в два раза летом 2023 года

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле летом 2023 года может покинуть испанскую команду по приемлемой цене для остальных клубов. Отступные за 25-летнего французского футболиста в июне и июле снизятся со € 100 млн до € 50 млн. Об этом сообщает Marca.

Предыдущее соглашение Дембеле с «Барселоной» истекло 30 июня 2022 года. Позднее стороны переподписали соглашение на два года с низкой суммой отступных: испанский клуб, испытывающий проблемы, подписал временный контракт с футболистом с его дальнейшим переподписанием и увеличением сумму отступных.

В нынешнем сезоне Дембеле в 20 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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