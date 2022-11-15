Хавбек «СКА-Хабаровск» Бавин вспомнил, как играл с футболистами «Ман Сити» в Португалии

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Юрий Бавин, ранее выступавший за португальскую «Лейрию», рассказал, как на местных полях встречался с действующими футболистами «Манчестер Сити» Жоау Канселу и Бернарду Силвой. Бавин признался, что тогда не мог представить, что его соперники из «Бенфики» окажутся в команде английской Премьер-лиги.

«Представить не мог, что так получится. Мы и в матчах за юношескую сборную играли против них. И было видно, что исполнительское мастерство у обоих — на хорошем уровне. Они могут очень технично и качественно работать с мячом, но им не хватало физических кондиций. Ими был сделан большой шаг вперёд в этом направлении. В своё время оба попали в хорошие руки.

Вспоминаю Бернарду и Канселу — ведь они не играли даже в «Бенфике», только за вторую команду. Их максимум брали на предсезонные турниры, для «товарняков», но до основы они не доходили. И ребят отпустили в аренду: один из «Бенфики Б» ушёл в «Валенсию», другой — в «Монако».

В такие клубы ушли люди, которые не играли за основной состав! Это для меня высокий показатель работы агентов. Я не удивлён тому, как они играют сейчас. Своя магия важна — нужно, чтобы «все звёзды сошлись». У Бернарду и Канселу это получилось», — приводит слова Бавина пресс-служба «СКА-Хабаровск» в группе ВКонтакте.