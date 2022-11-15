Защитник «Спартака» Маслов — о Fan ID: количество болельщиков продолжает сокращаться

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о системе Fan ID, по причине введения которой на трибунах российских стадионов сократилось число болельщиков. Напомним, сейчас паспорта болельщиков внедрены частично — на пяти стадионах команд РПЛ. Однако во второй части сезона-2022/2023 система начнёт функционировать на всех аренах.
«Не ожидал такой поддержки болельщиков на стадионе «Локомотива». Но, наверное, все ждали чуть больше народа на дерби. Без фанатов на стадионе было довольно-таки тихо, потому что основная энергетика всё равно исходит от активных болельщиков.
Не знаю, будет ли весной на «Спартаке» ещё меньше фанатов, учитывая начало работы системы Fan ID. Я не веду статистику, но мы видим, что после введения и даже упоминания Fan ID количество фанатов резко сократилось и, мне кажется, продолжает сокращаться. Когда его окончательно введут, мы увидим итог. Прогнозировать – дело неблагодарное», – приводит слова Маслова Metaratings.
- 15 ноября 2022
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