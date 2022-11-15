Стала известна одна из причин, по которой Мбаппе раздумывает над уходом из «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе явно недоволен в своём нынешнем клубе, в связи с чем игрок не уверен в своём будущем в команде. Как сообщает издание L'Équipe, одной из причин его возмущений, помимо неудовлетворения работой руководства парижан на трансферном рынке, является задержка с выплатой заработной платы.

Сообщается, что перед матчем в начале октября с «Бенфикой» французский форвард заметил, что его зарплата за сентябрь до сих пор не была переведена на счёт. После того как информация о недовольстве Мбаппе просочилась в прессу, деньги игроку всё ещё не поступили. Через пару дней игроку была выплачена только часть зарплаты. Окружение продолжало требовать от руководства «ПСЖ» ответы, но не было удовлетворено ни одним из данных им объяснений. Некоторые указывали на неполадки с учётными записями, другие — на проблемы с ФФП.

С тех пор проблема была решена, а представители Мбаппе отказывались комментировать дальнейшую ситуацию. Пресс-служба парижского гранда сообщила СМИ, что игроку были выплачены все оговорённые по контракту суммы, а задержку назвала обычным делом, которое случается во всех клубах.

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