Сборная США будет использовать на тренировочной базе логотип в поддержку ЛГБТ

Сборная США по футболу будет использовать на своей тренировочной базе в Катаре, где проводится чемпионат мира, радужный логотип в знак поддержки ЛГБТ-сообщества. Эта акция является частью инициативы «Be The Change», которую команда приняла в 2020 году с целью вдохновить людей на действия по вопросам социальной справедливости.
«Когда мы выходим на мировую арену, когда находимся в таком месте, как Катар, важно привлечь внимание к этим вопросам, и именно в этом заключается суть «Be the Change». Мы хотим привлечь внимание к социальным проблемам не только в США, но и за рубежом. Мы признаём, что Катар добился больших успехов. В стране был достигнут значительный прогресс, но ещё предстоит проделать большую работу», — приводит слова главного тренера сборной Грегга Берхалтера издание The Guardian.
Организаторы заявляют, что они рады в Катаре всем болельщикам независимо от сексуальной ориентации, однако предостерегли их от публичных проявлений своих чувств.
Шествие странных фанатов в Катаре
- 15 ноября 2022
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