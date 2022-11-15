Пирс Морган: за два года в «Арсенале» Микель Артета стал топ-тренером

Британский журналист Пирс Морган поделился мнением о главном тренере «Арсенала» Микеле Артете, а также о нынешнем положении «канониров» в английской Премьер-лиге.
«Думаю, что сейчас Артета превратился в действительно первоклассного менеджера после двух очень трудных лет. Думаю, что большинство болельщиков «Арсенала» в конце прошлого сезона были сыты по горло неудачами. Затем он вышел на трансферный рынок, были подписаны несколько настоящих игроков мирового класса в лице Габриэла Жезуса и Александра Зинченко, а затем он вернул Вильяма Салиба, и это полностью изменило костяк нашей команды.
Теперь мы внезапно стали конкурентоспособны, а это всё, чего хотели болельщики «Арсенала». Это всё, чего я хотел. Мы не выигрывали лигу с 2004 года, несмотря на то что платили самые высокие цены за билеты в Европе. Похоже, сейчас очень захватывающее время. Артета превратился в настоящего топ-менеджера, и это приятно видеть», — приводит слова Моргана talkSPORT.
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