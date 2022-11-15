Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий уволился из «Рубина» по собственному желанию

Леонид Слуцкий уволился из «Рубина» по собственному желанию
Комментарии

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Специалист решил покинуть клуб по собственному желанию.

«Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, Леонид Викторович!» — написала пресс-служба «Рубина».

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвёртое место в РПЛ сезона-2020/2021. По итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу.

Футболисты Слуцкого застряли на стадионе после матча. И приняли неожиданное решение Футболисты Слуцкого застряли на стадионе после матча. И приняли неожиданное решение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022