Леонид Слуцкий уволился из «Рубина» по собственному желанию
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Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Специалист решил покинуть клуб по собственному желанию.
«Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, Леонид Викторович!» — написала пресс-служба «Рубина».
Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвёртое место в РПЛ сезона-2020/2021. По итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу.
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