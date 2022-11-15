Goal: за трансфер Криштиану Роналду предложили пинту пива и пирог
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Клуб Премьер-дивизиона Северной Премьер-лиги (Англия) «Блайт Спартанс» предложил «Манчестер Юнайтед» за переход нападающего Криштиану Роналду пинту пива (≈ 0,568 литра) и пирог. Об этом сообщает Goal.
Напомним, в ночь с 13 на 14 ноября была опубликована часть интервью (полная версия выйдет 16 ноября) 37-летнего португальца, в котором он раскритиковал свой нынешний клуб, главного тренера Эрика тен Хага, экс-наставника манкунианцев Ральфа Рангника и ответил на критику бывшего одноклубника Уэйна Руни.
Позднее стало известно, что юристы Криштиану Роналду работают над расторжением контракта с «Манчестер Юнайтед», который действует до лета 2023 года.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду? Видеоролик:
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