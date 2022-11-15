Кавазашвили: Слуцкий затянул с уходом из «Рубина». Он порядочный, хотел вернуть клуб в РПЛ

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об уходе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого со своего поста по собственному желанию.
«Думаю, Слуцкий затянул с решением. Ему нужно было сразу после выхода из РПЛ уходить. Но он очень порядочный и принципиальный человек, хотел доказать, что может вернуть команду назад. Но по каким-то определённым причинам он понял, что у него это не получится, поэтому он теперь ищет другую работу. Он может посвятить свои знания, опыт и принципиальность успешному делу, нашему величию футбола.
Могут ли у него после этой ситуации возникнуть проблемы с поиском нового клуба? Нет, проблем никаких не может быть. Ни один тренер не застрахован от неудачи, но обычно ищут причину. Причину нужно искать внутри футбольного клуба. Мы с вами – журналисты и непрофессионалы, которые находятся вдалеке от него, никогда не сможем определить точную причину такого состояния команды и лично господина Слуцкого», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 15 ноября 2022
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