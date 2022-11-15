Александр Мостовой: Леонид Слуцкий должен был уйти, когда «Рубин» вылетел из РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого из «Рубина» с поста главного тренера.
«Конечно, он затянул с этим решением, мы об этом говорили. Здесь же две стороны должны принимать решение. После того как «Рубин» вылетел из Премьер-Лиги, Слуцкий должен был уйти, но по неизвестным для нас причинам этого не произошло. Но что сейчас говорить — ушёл и ушёл.
Могут ли у него возникнуть проблемы при поиске нового клуба? Уже и не знаю. Хотя в нашем футболе я ничему не удивляюсь. Но что значит поиски, он же уходит не для того, чтобы искать другой клуб. Тут же должны быть люди, которые его захотят. Всегда у таких людей как-то получается найти клуб», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 15 ноября 2022
-
12:13
-
12:09
-
11:51
-
11:45
-
11:41
-
11:41
-
11:38
-
11:30
-
11:30
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
09:58
-
09:53
-
09:46
-
09:45
-
09:40
-
09:32
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
09:15
-
09:02
-
08:53
-
08:45