«Спасибо за всё, тренер». Футболисты «Рубина» попрощались с Леонидом Слуцким

Пресс-служба «Рубина» в соцсетях опубликовала совместную фотографию футболистов команды с бывшим главным тренером Леонидом Слуцким. Сегодня, 15 ноября, стало известно о решении 51-летнего специалиста подать в отставку с занимаемой должности.

«Спасибо за всё, тренер», — подписана фотография.

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвёртое место в РПЛ сезона-2020/2021. По итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Мелбет Первую лигу.

В нынешнем сезоне «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата четвёртое место, набрав в 18 матчах 31 очко. В матче с «Енисеем» Леонид Слуцкий получил красную карточку и в любом случае пропускал бы матч с «Уфой». До зимней паузы «Рубину» предстоит сыграть ещё с «Нефтехимиком»: на эти встречи команду выведет исполняющий обязанности главного тренера Юрий Уткульбаев.