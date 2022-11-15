Тренер сборной Таджикистана: Россия — топ‑сборная по меркам Европы. Для нас это матч жизни

Главный тренер сборной Таджикистана по футболу Петар Сегрт высказался о предстоящем матче с национальной командой России. Специалист назвал россиян топ-сборНапомним, товарищеская встреча Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе (Таджикистан).
«Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия — топ‑сборной даже по европейским меркам. Да, это товарищеская игра двух команд, между которыми очень большое расстояние. Но каждый футболист в нашей команде постарается показать на поле все самое лучшее, на что он способен. Уверен, стадион будет забит до отказа, и ребята будут играть за каждого болельщика, сидящего на трибуне. При этом для меня, как для главного тренера, ближайший матч — это лишь очередной шаг подготовки к Кубку Азии.
Сильные и слабые стороны сборной России? Достаточно того, что показала сборная России на чемпионате мира четыре года назад, оступившись только на матче с хорватами. Что мне, как хорвату, приятно. Хорошо знаю Станислава Черчесова еще по Австрии, знаю, как Валерий Карпин принял у него команду и начал ее менять. Россия — очень сильный соперник, и это будет сложнейшая игра для нас. Надеюсь все, кто придут на стадион, смогут создать такую атмосферу, при которой нашим игрокам будет проще настроиться.
Но я реалист и понимаю, что сборная России гораздо выше нас по классу. У них собраны футболисты, которые выступают в РПЛ, часть игроков из вашей команды уехала в Европу. Мы же имеем игроков не просто из первой лиги Таджикистана, даже из второй таджикской лиги! А еще — из любительской лиги в России", — приводит слова Сегрта «Матч ТВ».
- 15 ноября 2022
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