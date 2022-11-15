Роналду: «Манчестер Юнайтед» будет сложно быть на вершине в ближайшие два-три года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что в ближайшие несколько сезонов английской команде будет сложно попасть в один ряд с топ-клубами.
«На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» будет сложно быть на вершине в ближайшие два-три года. Я хочу лучшего для клуба, болельщики заслуживают правды. В клубе есть вещи, которые не помогают «Манчестер Юнайтед» выйти на высший уровень», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В ночь с 13 на 14 ноября было опубликовано интервью 37-летнего португальца журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал действующий клуб, тренеров и бывших одноклубников. Подробнее об этом событии вы можете узнать из наших материалов.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду? Видеоролик:
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