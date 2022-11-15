Рафинья — о Левандовском: от парня, которому 34 года, я ожидал гораздо меньшего

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Роберте Левандовском.
«Я скажу правду: от парня, которому 34 года, я ожидал гораздо меньшего. Но он приехал сюда, и каждая тренировка, которую он проводит, невероятна. Он всегда выкладывается на полную, много бегает, помогает при взятии ворот, хорошо двигается в штрафной, играет головой, бьёт обеими ногами. Он невероятен.
Ты видишь себя в 25 лет и думаешь, что много работаешь, что ты в расцвете сил, а затем видишь парня в 34 года, который каждый день старается изо всех сил, так что это потрясающе. То, как он работает, очень вдохновляет», — приводит слова Рафиньи издание Mundo Deportivo.
«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 15 ноября 2022
-
13:42
-
13:41
-
13:30
-
13:20
-
13:13
-
13:10
-
13:00
-
12:56
-
12:40
-
12:29
-
12:24
-
12:21
-
12:13
-
12:09
-
11:51
-
11:45
-
11:41
-
11:41
-
11:38
-
11:30
-
11:30
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:20
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
09:58
-
09:53