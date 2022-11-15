Рафинья — о Левандовском: от парня, которому 34 года, я ожидал гораздо меньшего

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Роберте Левандовском.

«Я скажу правду: от парня, которому 34 года, я ожидал гораздо меньшего. Но он приехал сюда, и каждая тренировка, которую он проводит, невероятна. Он всегда выкладывается на полную, много бегает, помогает при взятии ворот, хорошо двигается в штрафной, играет головой, бьёт обеими ногами. Он невероятен.

Ты видишь себя в 25 лет и думаешь, что много работаешь, что ты в расцвете сил, а затем видишь парня в 34 года, который каждый день старается изо всех сил, так что это потрясающе. То, как он работает, очень вдохновляет», — приводит слова Рафиньи издание Mundo Deportivo.

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