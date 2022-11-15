Матвей Сафонов и Антон Зиньковский не примут участия в матче с Таджикистаном

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский по состоянию здоровья не сыграют за сборную России в товарищеском матче с Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте.

«Матвей Сафонов в матче чемпионата России с «Оренбургом» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом «Краснодара» Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.



Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участии в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Напомним, товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября. 20 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном. Обе встречи пройдут на выезде.