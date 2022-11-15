Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья рассказал, какой совет дал ему Неймар перед дебютом за сборную Бразилии

Рафинья рассказал, какой совет дал ему Неймар перед дебютом за сборную Бразилии
Комментарии

Вингер «Барселоны» Рафинья поделился тем, какой совет ему дал нападающий «ПСЖ» Неймар перед его дебютом в сборной Бразилии в матче с Венесуэлой, который состоялся 8 октября 2021 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира.

«Я готовился выйти на матч с Венесуэлой в начале второго тайма, поэтому Неймар в раздевалке спросил меня, готов ли я. Я ответил, что не уверен. Затем он дал мне совет, и я бы попросил ещё 10 подобных, если это возможно. Он сказал мне быть самим собой, играть в тот футбол, благодаря которому я попал в сборную. Футбол, который заставил меня быть здесь в тот момент, подниматься, а не опускать голову, если я теряю мяч. Потому что, если отдать пас кому-то — так делают миллионы игроков. Для меня же важно показать свою индивидуальность и делать то, что я умею. И услышать эти слова от Неймара, который является эталоном как на поле, так и за его пределами, было для меня огромной честью. Я помню их и храню по сей день», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

В том матче Бразилия уступала Венесуэле после первого тайма со счётом 0:1. Вышедший во второй половине встречи Рафинья отдал две голевые передачи, благодаря чему его команда вырвала победу — 3:1.

Новость по теме
Рафинья — о Левандовском: от парня, которому 34 года, я ожидал гораздо меньшего

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022