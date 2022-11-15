Рафинья рассказал, какой совет дал ему Неймар перед дебютом за сборную Бразилии

Вингер «Барселоны» Рафинья поделился тем, какой совет ему дал нападающий «ПСЖ» Неймар перед его дебютом в сборной Бразилии в матче с Венесуэлой, который состоялся 8 октября 2021 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира.
«Я готовился выйти на матч с Венесуэлой в начале второго тайма, поэтому Неймар в раздевалке спросил меня, готов ли я. Я ответил, что не уверен. Затем он дал мне совет, и я бы попросил ещё 10 подобных, если это возможно. Он сказал мне быть самим собой, играть в тот футбол, благодаря которому я попал в сборную. Футбол, который заставил меня быть здесь в тот момент, подниматься, а не опускать голову, если я теряю мяч. Потому что, если отдать пас кому-то — так делают миллионы игроков. Для меня же важно показать свою индивидуальность и делать то, что я умею. И услышать эти слова от Неймара, который является эталоном как на поле, так и за его пределами, было для меня огромной честью. Я помню их и храню по сей день», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.
В том матче Бразилия уступала Венесуэле после первого тайма со счётом 0:1. Вышедший во второй половине встречи Рафинья отдал две голевые передачи, благодаря чему его команда вырвала победу — 3:1.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ
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