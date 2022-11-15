Плющенко — о ЧМ-2022 по футболу: мне ни одна команда не интересна

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что ему не интересна ни одна команда на предстоящем чемпионате мира по футболу. Фигурист подчеркнул, что ему интересна сборная России, однако она не принимает участия на мундиале 2022 года в Катаре.

«Буду ли следить за чемпионатом мира по футболу? У меня в этом году очень плотный график, много шоу. Сейчас очень много спортсменов, которых я веду, я очень занят. Если будет время, конечно, буду смотреть. Я люблю футбол, поэтому буду наслаждаться.



За кого буду болеть на турнире? Мне ни одна команда не интересна. Мне интересна команда Российской Федерации, но, к сожалению, в этом году мы не примем участия», — приводит слова Плющенко Legalbet.

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