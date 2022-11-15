«Я люблю и ценю Клоппа, но это невозможно». Гюндоган — о переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что его переход в «Ливерпуль» исключён. Мерсисайдцев тренирует Юрген Клопп, который работал с футболистом в дортмундской «Боруссии».

«Думаю, что могу исключить такое развитие событий. Все знают, как сильно я люблю и ценю Юргена Клоппа, но я в «Манчестер Сити» уже несколько лет. И теперь, когда я ещё и капитан команды, я перейду в «Ливерпуль»? Нет, я не могу представить это», — приводит слова Гюндогана Kicker.

32-летний Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года. В 273 матчах за горожан на его счету 51 гол и 35 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

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