«Мы не понимали, что делаем». Месси — об игре «Барселоны» под руководством Гвардиолы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился воспоминаниями от работы с Хосепом Гвардиолой в «Барселоне». В данный момент испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити».

«Это был необыкновенный этап, потому что у нас всё получалось. С одной стороны, пришёл Гвардиола, который многому научил меня и позволил расти. С другой стороны, у нас было уникальное поколение. Было впечатляюще играть на любом поле, поскольку мы собирались побеждать независимо от того, кто наш соперник, имея при этом 80% владения мячом.

Если я о чём-то и жалею, так это о том, что не наслаждался повседневностью больше, чем мог бы, потому что мы словно находились в пузыре. Можно было насладиться тем, как мы готовимся к матчам, как разбираем наши тактические построения с соперником. Мы играли так просто и естественно, что не понимали, что делаем. Только с течением времени оглядываешься на всю свою карьеру и осознаёшь, что это было нечто уникальное», — приводит слова Месси Football Espana.

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