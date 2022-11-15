«Бавария» не заинтересована в подписании Криштиану Роналду
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Мюнхенская «Бавария» не проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Такая информация появилась после резонансного интервью 37-летнего футболиста, однако действующий чемпион Германии не проводил никаких переговоров с представителями игрока. Об этом сообщает Sky Germany.
По сведениям источника, «Бавария» не заинтересована в подписании Роналду из-за его возраста и других планов на трансферном рынке.
В нынешнем сезоне Роналду в 16 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между Криштиану и «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года, но вряд ли футболист доиграет его до конца.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик:
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